Медведчук: Путин знает мою позицию по Крыму, но мы с ним эту тему не обсуждаем

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что президент России Владимир Путин знает его позицию по Крыму, но эту тему они не обсуждают.

«Моя позиция известна всем, и президенту Путину, и в России. И это неоднократно повторялось на российских каналах. Мы с Путиным не обсуждаем тему Крыма, но он знает мою позицию, что я считаю, что Крым — это Украина», — сказал он.

В.Медведчук добавил, что: «В отношении Крыма у нас есть позиция — Крым в соответствии с Конституцией и действующим законодательством — это Украина. Крым — это тот вопрос, по поводу которого официальная Россия заявляла неоднократно, что она не готова вести ни с кем переговоры. Поэтому на сегодняшний день необходимо договариваться о мире там, где идут боевые действия, где гибнут люди, где разрушается инфраструктура. Это место называется Донбасс. Здесь надо сосредоточиться, сконцентрировать свои усилия, и идти по пути установления мира и прекращения боевых действий», — подчеркнул он.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. После обработки 50,01% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,45%, партия Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — за жизнь» — 12,88%.