В Петербурге вывесили дореволюционный баннер против жестокости полиции

Надпись появилась в самом центре города, на Невском проспекте.

Неизвестные вывесили возле магазина купцов Елисеевых баннер «Жандармы – цепные псы самодержавия». Плакатом уже заинтересовались сотрудники полиции, однако ни одна политическая организация не взяла на себя ответственность за акцию. Между тем, так и не назвавшие себя активисты распространили через Телеграм-каналы своё обращение: они утверждают, что появление плаката связано с нарастающей жестокостью полиции, которая стала инструментом репрессий властной системы. Напомню, в конце прошлого месяца правоохранители задержали петербургского художника Алексея Соловьева. Мужчина вышел на несогласованную городскими властями акцию на Невском проспекте с плакатом «Пудинг лор». Вместе с ним в отделении полиции тогда оказались ещё два человека: один пришёл на акцию с деревянной колодкой, другой – с оппозиционным баннером.

Ранее активисты штаба Навального в Петербурге повесили на Большеохтинском мосту баннер «Мы против Беглова и Единой России».