Суд рассмотрит административное дело задержанного на согласованном митинге 20 июля

Мещанский суд Москвы сегодня должен рассмотреть административное дело задержанного на согласованном митинге 20 июля в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Алексею Кутенкову, которому при задержании сломали руку, вменяют неповиновение полицейским.

Во сколько начнётся заседание суда по делу Кутенкова, пока неизвестно. Его адвокат сообщил, что оно может состояться после обеда. Впрочем, сам задержанный уже прибыл в здание Мещанского суда. На правой руке у него стоит бандаж. Кутенков рассказал «Эху», что у него диагностирован закрытый перелом. Кроме того, у него на щеке виден небольшой шрам. Кутенков уверяет, что сам не пытался провоцировать полицейских или сопротивляться им. По его словам, они подошли после того, когда молодой человек пытался найти выход с территории оканчивающегося митинга. После небольшой перепалки полицейские, как добавил Кутенков, сначала начали его оскорблять, а затем заломали руку и пытались выхватить телефон, а затем повалили на землю и за руки и ноги повели в автозак. Он также настаивает, что ему никак не объяснили причину задержания. Кутенков также сказал, что полицейские угрожали разбить телефон, если он его не разблокирует, а за нанесённые травмы никак не изранились.

Кутенкову грозит до 15 суток административного ареста