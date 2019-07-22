Партия «Слуга народа» готова сотрудничать со всеми политическими силами, которые имеют схожее видение развития страны, заявил лидер партии Дмитрий Разумков. По его словам, прежде, чем говорить о парламентской коалиции, нужно дождаться окончательных результатов выборов.

После обработки 5 процентов протоколов «Слуга народа» набирает 42 процента голосов. На втором месте со значительным отставанием пророссийская «Оппозиционная платформа» – 12 процентов.

В Верховной раде отныне будет наблюдаться уровень высокой политической незрелости, заявил в эфире РБК политолог Александр Палий.

По словам эксперта, украинцы голосовали за партию Зеленского и за желание переложить на президента решение всех проблем.