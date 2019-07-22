Партия «Слуга народа» готова сотрудничать со всеми политическими силами, которые имеют схожее видение развития страны
Партия «Слуга народа» готова сотрудничать со всеми политическими силами, которые имеют схожее видение развития страны, заявил лидер партии Дмитрий Разумков. По его словам, прежде, чем говорить о парламентской коалиции, нужно дождаться окончательных результатов выборов.
После обработки 5 процентов протоколов «Слуга народа» набирает 42 процента голосов. На втором месте со значительным отставанием пророссийская «Оппозиционная платформа» – 12 процентов.
В Верховной раде отныне будет наблюдаться уровень высокой политической незрелости, заявил в эфире РБК политолог Александр Палий.
По словам эксперта, украинцы голосовали за партию Зеленского и за желание переложить на президента решение всех проблем.