Внеочередные парламентские выборы на Украине признаны состоявшимися, объявила глава Центризбиркома

К этому моменту обработана половина протоколов. Лидирует партия «Слуга народа», которая может получить около 240 мандатов и впервые в истории страны сформировать правительство без коалиции с другими партиями. Как сообщил телеканал «Громадское», кандидаты от «Слуги народа» лидируют во всех округах Киева и в большинстве областей. Кандидаты от пророссийской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» побеждают в восьми округах на территории Луганской и Донецкой областей. Надежда Савченко, выдвигавшаяся в донецком посёлке Зайцево, набрала всего 8 голосов.