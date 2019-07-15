Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук уверен, что с Россией можно договориться, для этого «есть все основания». Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не просто уверен, я знаю, что можно договориться. Потому что я знаю позицию российской стороны, я знаю, что переговоры надо вести, можно вести и можно добиться. Речь идет о прямых переговорах, и, кстати, наш мирный план предусматривает переговоры в четырехугольнике: Киев-Донецк-Луганск-Москва. Диалог прямой, переговоры прямые», — сказал он.

По словам В.Медведчука, возможность достичь договоренностей реальна, «несмотря на Крым». «Ведь Донбасс остается Донбассом. Более того, Москва официально признает, что Донбасс — это Украина. Москва стоит на позициях выполнения Минских соглашений. И мы считаем, что мы не просто должны вести переговоры, мы должны договориться. Для этого есть все основания, и я в этом просто уверен, потому что я это знаю», — подчеркнул он.

«Мы будем союзниками для любой политической силы, которая поставит задачу — реализовать мир и прекратить боевые действия. И здесь мы не будем считаться ни с фракционной принадлежностью, ни с идеологией партии. Хотя в основе нашей идеологии — мир на Донбассе. Мы будем, без каких либо дополнительных просьб делать все для того, чтобы этот мир в Украину пришел. Донбасс вернулся в Украину, а Украина на Донбасс», — отметил В.Медведчук.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. После обработки 50,01% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,45%, партия Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — за жизнь» — 12,88%.