Скандал на чемпионате мира по  водным видам спорта в корейском Кванджу

Австралиец Мак Хортон отказался фотографироваться со своим китайским соперником Сунь Яном.

История Сунь Яна давно уже имеет скандальный оттенок. В 2014 году его допинг-проба оказалась положительной, однако срок дисквалификации китайский пловец получил минимальный, объяснив, что принимал лекарство от аритмии. В 2016 году он попал в ленты новостей после того, как разбил молотком собственные допинг-пробы, которые только что отобрали явившиеся к нему домой офицеры ВАДА. Наказания ему удалость избежать, поскольку документы инспекторов была не в порядке и процедуру они провели с нарушениями. Это, однако не мешает австралийцу считать Сунь Яна допингистом. После того, как Хортон проиграл ему в финале чемпионата мира, он демонстративно отстранился от китайца и спрятал руки за спину. В Федерации плавания Австралии заявили, что считают это его законным правом.

Всемирное антидопинговое агентство намерено вернуть дело Инь Яна на доследование.