Партия «Слуга народа» Владимира Зеленского может получить почти 240 мест в парламенте

Центризбирком обнародовал предварительные данные после подсчёта половины протоколов.

Украинский Центризбирком уже обработал половину бюллетеней, а партия «Слуга народа» по-прежнему идет с троекратным отрывом от своего ближайшего соперника – пророссийской «Оппозиционной платформы — За жизнь». Выборы проходят по смешанной системе. По партийным спискам «Слуга народа» получает более 42 процентов голосов – это порядка 120 кресел в будущем парламенте. Также соратники Зеленского побеждают в одномандатных округах. Предварительный результат – также около 120 мест.

Таким образом, «Слуга народа» получает абсолютное большинство в парламенте. В этом случае впервые в украинской истории правительство могут сформировать без коалиции. Говоря о кандидатуре будущего премьера, Зеленский в воскресенье сказал, что им должен стать «гуру в экономике и новое лицо», исключив тем самым из списка претендентов Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.

В парламент, по данным избирательной комиссии, кроме «Слуги народа» и «оппозиционной платформы» проходят «Европейская солидарность» Порошенко, «Батькивщина» Тимошенко и «Голос» — это партия музыканта Святослава Вакарчука. Явка составила почти 50 процентов.