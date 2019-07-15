Одиночные пикеты независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы пройдут в течение недели у стен мэрии Москвы. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Фонда борьбы с коррупцией, один из кандидатов Иван Жданов.

«В субботу 20 июля прошел самый большой митинг последнего времени. Люди вышли протестовать против недопуска независимых кандидатов. И явно уличная активность она не снижается. Мы решили, что до субботы (27 июля), когда пройдет очередная большая акция возле мэрии за допуск независимых кандидатов, мы будем проводить одиночные пикеты напротив у памятника Юрию Долгорукому», — сказал он.

По словам И.Жданова, требование к московским властями – зарегистрировать всех, кто собрал и сдал подписи в избирком.

Акция одиночных пикетов продлится всю неделю, начиная с сегодняшнего дня в 12.00.

В субботу у мэрии планируется провести встречу с избирателями, если в течение недели независимые кандидаты не будут зарегистрированы.