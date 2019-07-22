Второй тур чемпионата России по футболу закончился матчем Сочи Зенит
Сочи собрал внушительную аудиторию. На матч, который проходил на стадионе Фишт, пришли 35 тысяч человек. Чемпионы России справились без особых проблем. В первом тайма Азмун реализовал пенальти, а во втором отличился Оздоев. Артем Дзюбы вышел только на замену. 2-0 в пользу Зенита, который вышел в лидеры с шестью очками. Московское Динамо потерпело крайне обидное поражение от Рубина, пропустив уже в компенсированное время и не реализовав огромное количество моментов 0-1. Локомотив одержал волевую победу над Тамбовом со счетом 2-1. На забитый гостями на шестой минуте гол, точными ударами ответили Эдер и Игнатьев. Урал разгромил Ахмат 3-0. Екатеринбургская команда, как и Зенит имеет после двух матчей абсолютный результат.
Первые матчи третьего тура чемпионата России по футболу будут сыграны 26 июля.