МАГАТЭ объявило о кончине генерального директора организации Юкии Амано
Ему было 72 года. Сегодня утром появилась информация о том, что Амано досрочно покинет свой пост из-за проблем со здоровьем. Юкия Амано возглавлял МАГАТЭ последние 10 лет.
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Ему было 72 года. Сегодня утром появилась информация о том, что Амано досрочно покинет свой пост из-за проблем со здоровьем. Юкия Амано возглавлял МАГАТЭ последние 10 лет.
Ничего не стоило закрыть глаза на всю эту фигню с покойниками и зарегистрировать оппозиционеров. На кону был копеечный приз в виде муниципального мандата. Он имеет чисто символическое утешительное значение. Это такой же специфический товар, как презервативы для лилипутов…