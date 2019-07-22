Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского лидирует на выборах в Верховную раду

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского лидирует на внеочередных выборах в Верховную раду со значительным отрывом от конкурентов. После обработки 50 процентов протоколов у партии Зеленского 42,5 процента. Второе место – 12 процентов у пророссийской «Оппозиционной платформы – за жизнь» Виктора Медведчука. В парламент проходят ещё 3 партии. Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук объявила, что выборы признаны состоявшимися.