Американская лента «Мстители. Финал» стала самой кассовой в истории кино

Последняя серия киноверсии сериала компании Marvel принесла создателям почти 3 млрд. долларов. Треть этой сумму – сборы в США. Остальное картина заработала по всему миру. Рекорд был установлен спустя три месяца после премьеры в апреле. На втором месте в списке самых кассовых с пока что небольшим отрывом оказался фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона, вышедший на экраны 10 лет назад. Лента стала самой кассовой спустя год после релиза. Режиссер сейчас снимает продолжение истории о туземцах с Пандоры.

Первенство в рейтинге для создателей «Мстителей» не стало неожиданностью. В компании Disney анонсировали это еще несколько дней назад. Увеличению выручки помог повторный ограниченный прокат «Мстителей» в июне. В ленте появились дополнительные сцены.

В десятку самых кассовых картин входят все части «Мстителей».