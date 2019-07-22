Оперативники ФСБ задержали сотрудника МЧС на совещании у главы Читы

Его заподозрили в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

На планерку и.о. главы администрации Читы Александра Сапожникова пришли сотрудники ФСБ в масках, без сопротивления задержавшие одного из участников совещания. Портал «Забмедиа» опубликовал видеозапись, на которой видно, как мужчине в форме МЧС объявляют о том, что он подозревается в хищении бюджетных средств. Затем он собирает вещи и выходит в сопровождении оперативников.

По данным источника издания, задержанный – замглавы третьего отряда противопожарной службы Забайкальского края, майор МЧС Иван Пименов. В его обязанности входит материально-техническое обеспечение подразделения. Сотрудник обвиняется в хищении, совершенном группой лиц в особо крупном размере по предварительному сговору, но подробности дела пока остаются неизвестными. Ни глава Читы, ни региональные управления ФСБ и МЧС ситуацию не комментировали.

По некоторым данным, вместе с оперативниками ФСБ задержанием подозреваемого занимались сотрудники Следственного комитета.