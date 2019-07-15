Партия «Слуга народа» претендует на большинство в раде и формирование правительства без коалиции с другими партиями

Партия «Слуга народа» Владимира Зеленского претендует на большинство в Верховной раде и формирование правительства без коалиции с другими партиями. По предварительным данным, партия получает 237 мест. К этому моменту Центризбирком обработал 45 процентов протоколов, сообщает ТАСС.

Партия Зеленского сможет набрать 50 процентов, обеспечив себе достаточную свободу действий, считает украинский политолог Андрей Окара. Он сказал об этом в эфире «Эха».

Всего в Верховную раду по итогам досрочных выборов проходят 5 партий.