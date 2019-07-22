В зоопарке Пензы умер детёныш пони
В зоопарке Пензы умер детёныш пони. Жеребёнка перекормили посетители, сообщила администрация. Зоопарк призывает взрослых и детей не кормить животных, если «хотите видеть их живыми».
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В зоопарке Пензы умер детёныш пони. Жеребёнка перекормили посетители, сообщила администрация. Зоопарк призывает взрослых и детей не кормить животных, если «хотите видеть их живыми».
Ничего не стоило закрыть глаза на всю эту фигню с покойниками и зарегистрировать оппозиционеров. На кону был копеечный приз в виде муниципального мандата. Он имеет чисто символическое утешительное значение. Это такой же специфический товар, как презервативы для лилипутов…