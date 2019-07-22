Партия «Слуга народа» побеждает на выборах в Верховную раду и будет иметь большинство в парламенте

Партия «Слуга народа» Владимира Зеленского побеждает на выборах в Верховную раду и будет иметь большинство в парламенте. По предварительным данным, в фракции будет 226 депутатов. Представители этой партии лидируют или борются во всех областях кроме Донецкой, сообщает Интерфакс.

5-процентный барьер также преодолели «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука", «Батькивщина» Юлии Тимошено, «Евросолидарность» Петра Порошенко" и «Голос» Святослава.