Полиция Ростова отпустила всех болельщиков московского «Спартака», которые участвовали в потасовке в омоновцами

Полиция Ростова-на-Дону отпустила всех болельщиков московского «Спартака», которые участвовали в потасовке в омоновцами. В отношении задержанных составлены административные протоколы – они будут оштрафованы. Росгвардия настаивает на правомерности действий своих сотрудников. Об этом заявил советник главы ведомства Валерий Грибакин.

Сами болельщики жаловались на то, что полиция превысила свои полномочия и действовала излишне жёстко. По официальным данным, задержаны 8 человек, один обратился за медицинской помощи.