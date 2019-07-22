Платежная система Western Union ввела ограничения на переводы из России за границу

Такое решение связано с требованиями закона по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

С 22 июля россияне смогут отправлять через Western Union не больше 600 тысяч рублей в месяц. Речь идет о лимите, установленном на переводы в одну страну. О новых правилах говорится в сообщении на сайте платежной системы. Они не распространяются на переводы в Казахстан, Киргизию, Китай и Вьетнам – в эти страны еще в апреле сумма была ограничена 100 тысячами рублей в месяц.

Введение лимита связано с требованиями закона по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, пишет РБК. Кроме того, новые правила продиктованы рекомендациями Центробанка, призванными привлечь внимание кредитных организаций к отдельным операциям клиентов. В январе этого года регулятор обращал внимание на некоторые признаки «серых» переводов. Они могут свидетельствовать о том, что физлица ведут бизнес, но стараются не попасть под валютный контроль.

По данным Центробанка, за прошлый год россияне перевели через платежные системы в другие страны почти 10 миллиардов долларов.