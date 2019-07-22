Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» побеждает на досрочных выборах в Верховную раду. Она набирает более 42 процентов голосов после обработки 43,36% электронных протоколов. Это данные Центризбиркома Украины. На втором месте с 12 процентами «Оппозиционная платформа – за жизнь», одним из сопредседателем которой является Виктор Медведчук. Далее с заметным отрывом идут «Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Голос Святослава Вакарчука».

Приоритетные задачи депутатов от партии «Слуга народа» – мир на востоке Украины и возвращение украинских пленных, находящихся в России, заявил президент Зеленский.

В свою очередь, один из сопредседателей «Оппозиционной платформы – за жизнь» Виктор Медведчук заявил, что не планирует входить в коалицию с партией Зеленского. Он пообещал, что фракция, в любом случае, будет работать на благо страны.

Медведчук признал, что не совсем удовлетворён результатами выборов.