Вице-президент США: Через 5 лет астронавты снова высадятся на Луну, чтобы создать базу для полёта на Марс

Через 5 лет американские астронавты снова высадятся на Луну и останутся там, чтобы создать базу для дальнейшего полёта на Марс, заявил вице-президент США Майкл Пенс в интервью телекомпании CBS. По словам Пенса, при прежних администрациях этот проект недофинансировался. Нынешняя администрация такую ошибку не допустит. Президент Трамп намерен сделать США лидером в освоении космического пространства. Пенс уверен, что американский флаг может быть установлен на Марсе в обозримом будущем.