Тереза Мэй проведёт заседание правительственного комитета из-за задержания британского танкера

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведёт заседание правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям из-за задержания британского танкера в Ормузском проливе, сообщает газета «Индепендент». Танкер захвачен в пятницу иранскими военными. На судне три российских моряка. Это могло стать ответом на задержание иранского танкера в в начале июля. Предположительно, судно перевозило нефть в Сирию. Впрочем, Тегеран это отрицал.