Министерство природы намерено ужесточить процедуру выдачи охотничьего билета, который позволяет владеть оружием. Сейчас это формальная процедура, рассказал «Коммерсанту» источник в ведомстве. Предлагается ввести «охотничий минимум». Это экзамен, в ходе которого желающие получить билет, будут сдавать основы биологии, требования правила охоты, а также технику безопасности. Тем, у кого уже есть охотничий, сдавать экзамен не придётся.