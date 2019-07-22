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08:15, 22 июля 2019

Министерство природы намерено ужесточить процедуру выдачи охотничьего билета, который позволяет владеть оружием

Министерство природы намерено ужесточить процедуру выдачи охотничьего билета, который позволяет владеть оружием. Сейчас это формальная процедура, рассказал «Коммерсанту» источник в ведомстве. Предлагается ввести «охотничий минимум». Это экзамен, в ходе которого желающие получить билет, будут сдавать основы биологии, требования правила охоты, а также технику безопасности. Тем, у кого уже есть охотничий, сдавать экзамен не придётся.



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