Судебные слушания по делу о групповом изнасиловании девушки-дознавателя в полицейском отделении Уфы начнутся сегодня в Башкирии. Обвинения предъявлены трем бывшим офицерам МВД республики.

На скамье подсудимых – 51-летний экс-начальник отдела МВД по Уфимскому району, 50-летний бывший замглавы начальника ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летний руководитель отдела по вопросам миграции полиции Уфы. Они были задержаны еще осенью минувшего года, когда история с изнасилованием 23-летней дознавательницы всколыхнула не только республику, но и всю страну. В апреле всех перевели под домашний арест. Впрочем, сегодня будут решаться только технические вопросы, слушания дела по существу начнутся позднее. По версии следствия, в ночь на 30 октября офицеры изнасиловали свою коллегу. Преступление было совершено прямо в здании отдела по вопросам миграции. Всех троих фигурантов уволили из правоохранительных органов с формулировкой «за проступки, порочащие честь и достоинство». Поскольку эти люди все еще только обвиняемые, формально их уволили за распитие спиртных напитков в рабочее время.

Саму жертву группового изнасилования освободили от занимаемой должности в органах внутренних дел с аналогичной формулировкой.