В Москве сегодня состоится согласованный митинг против строительства хорды рядом с радиоактивным могильником

Акция пройдет возле платформы «Москворечье», она согласована на 200 человек. В митинге примут участие, как экоактивисты, так и жители района Москворечье-Сабурово, которые сильнее всех пострадают, если Юго-Восточная хорда здесь все же появится. Один из участков дороги по плану должен проходить вблизи могильника радиоактивных отходов на территории Московского завода полиметаллов. Российское отделение Гринписа и специалисты химического факультета МГУ зафиксировали в этом районе повышенный уровень радиации. Это подтверждали и в МЧС. Экологи уверены, что строительные работы в этом районе приведут к тому, что зараженная пыль попадет в воздух и воду и радиация разнесется по городу. Общественные слушания по проекту хорды проходили с нарушениями – например, за появление дороги подписывались давно умершие люди. Власти, между тем, заявляют о том, что опасения экологов беспочвенны, а строительство хорды вблизи могильника абсолютно безопасно.

Акция начнется в 19.00 и продлится два часа.

Как сообщалось, мост у радиоактивного могильника начнут строить этой осенью.