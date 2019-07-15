Появление загрязненной нефти нанесло ущерб репутации России как надежного поставщика, считает Максим Орешкин

Министр экономического развития сказал в интервью «Эху Москвы», что сейчас меняются регламенты и процедуры, чтобы подобного не повторилось.

Накануне вечером министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что экспорт предприятий белорусского госконцерна «Белнефтехим» в этом году снизился на 800 миллионов долларов из-за грязной нефти из России. Ранее в магистральный трубопровод «Дружба», по которому идут поставки в Европу, попало сырье с опасным растворителем, который повреждает трубы и оборудование.