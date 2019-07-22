Радикальная партия Олега Ляшко, по новым данным ЦИКа Украины, не попадает в Верховную Раду

Если первоначально она преодолевала пятипроцентный барьер, то после подсчета десятой части бюллетеней выяснилось, что голосов уже не хватает – 4,68%. Лидирует по-прежнему с большим отрывом партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа». После обработки почти трети бюллетеней «Слуга народа» набирает больше 42%. На втором месте «Оппозиционная платформа – За жизнь» — 12,6%. Далее с ощутимым отрывом следуют «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко с 8,7%, «Батькивщина» бывшего премьера Юлии Тимошенко 8,2% и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука с 6,4%.