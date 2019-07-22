Американская делегация сегодня прибудет в Турцию для переговоров по Сирии

Речь может пойти о создании зоны безопасности.



О подготовке визита американских представителей в Анкару сообщил телеканал Haberturk, но официально эта информация не подтверждена. По данным канала NTV, в состав делегации войдет спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Ранее турецкое Минобороны подтверждало, что Анкара и Вашингтон собираются обсудить создание в Сирии зоны безопасности. Эта идея была предложена еще пять лет назад, но до сих пор ее так и не удалось реализовать. В январе этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова подтвердил готовность создать буферную зону. По замыслу участников переговоров, на этой территории смогут укрываться сирийские беженцы, а полеты над зоной будут запрещены. По словам турецкого лидера, Анкара готова взять на себя обеспечение безопасности на земле, а Вашингтон – в воздухе.

Новый раунд переговоров пройдет на фоне ухудшения отношений Турции и США из-за поставок Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400.