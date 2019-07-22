Суд в Москве сегодня начнет рассматривать по существу дело о краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи

Похититель полотна Денис Чуприков уже признал свою вину.

Денис Чуприков 27 января прямо на глазах у посетителей Третьяковской галереи снял картину «Ай-Петри. Крым» со стены, вынул ее из рамы и вынес из здания. Действовал он в одиночку. Позже Чуприков объяснил, что таким образом хотел привлечь к себе внимание, и ему это удалось. 32-летний сварщик и слесарь по образованию не только не пытался скрыть свое лицо от камер видеонаблюдения, но и не использовал перчатки. Его задержали на следующий же день в Подмосковье, полотно, стоимость которого оценивается в 20 миллионов рублей, также нашли и передали Министерству культуры. Дело возбудили по статье о хищении предмета, имеющего особую ценность. Две экспертизы установили, что Чуприков был вменяем в момент совершения преступления. Ранее Чуприкову продлили арест до конца этого года.

Статья, вменяемая Денису Чуприкову, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.