Сторонники Владимира Зеленского побеждают на выборах в парламент Украины

После обработки почти трети бюллетеней партия «Слуга народа» набирает больше 42%. На втором месте «Оппозиционная платформа – За жизнь» — 12,6%. Далее с ощутимым отрывом следуют «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко с 8,7%, «Батькивщина» бывшего премьера Юлии Тимошенко 8,2% и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука с 6,4%.

Высокие результаты партии президента были ожидаемы, сказал «Эху Москвы» журналист киевского журнала «Новое время» Иван Яковина.

Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сказал, что не планирует входить в правительственную коалицию.

Медведчук добавил, что не до конца удовлетворен итогами выборов.