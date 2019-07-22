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06:47, 22 июля 2019

Дефицит врачей на Алтае восполнят пенсионерами и медиками, которые сейчас в декрете

О таких планах рассказал «Российской газете» глава регионального Минздрава Дмитрий Попов. Сейчас краевые больницы обеспечены врачами менее чем наполовину.



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