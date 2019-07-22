В правительстве Ингушетии сегодня проведут заседание, посвященное судьбе избитой девочки

В истязаниях над ребенком обвинили его тетю.

Совещание пройдет с участием органов опеки и представителей администрации города Сунжа, сообщили ранее в правительстве Ингушетии. По итогам встречи будет решено, как поступить с пострадавшей девочкой и ее сводными братьями. Пока самый вероятный вариант – это их передача в приемную семью.

7-летняя девочка с множественными травмами была доставлена в больницу Назрани 4 июля. Вскоре ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. По обвинению в истязаниях девочки была арестована ее тетя. По утверждению Следственного комитета, ребенок воспитывался в семье без оформления каких-либо документов и даже без официального установления опеки. У обвиняемой и ее мужа-полицейского есть также двое своих детей, которых после заведения дела передали в реабилитационный центр.

Между тем, состояние избитой девочки улучшилось, но из-за повреждений ей придется ампутировать часть правой руки.