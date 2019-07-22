Лондон в связи с задержанием британского танкера в территориальных водах Ирана может ввести против Тегерана санкции

Кроме того, по данным газеты The Telegraph, Великобритания планирует убедить в необходимости пойти на такой шаг и Евросоюз.

Соединенное королевство проинформировало Совет Безопасности ООН о ситуации вокруг задержания Ираном следовавшего под британским флагом танкера Stena Impero. По данным газеты The Telegraph, речь может идти о возобновлении ограничений, снятых в 2016 году в рамках ядерной сделки. Действия иранских властей названы «незаконным вмешательством». Санкции, если они будут введены, могут быть связаны с замораживанием активов. Помимо «Stena Impero» в пятницу Корпусом стражей Исламской революции было задержано судно Mesdar, шедшее под флагом Либерии. На борту же британского танкера остаются 23 моряка, трое из них — россияне. МИД Великобритании пригрозил Ирану на случай, если арест танкера не будет снят в ближайшее время. При этом возможность военного вмешательства в Форин-офисе исключили, а судам Соединенного королевства было рекомендовано обходить Ормузский пролив.

В Тегеране задержание танкера объяснили тем, что он столкнулся с иранским рыболовецким судном, но не среагировал на сигнал бедствия.