Кандидаты от партии президента Украины Владимира Зеленского выигрывают в 118 из 199 одномандатных округов

По партийным спискам партия «Слуга народа» получает 42% голосов. Это данные ЦИК после обработки четверти бюллетеней. На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь», у которой 12,64 %. Далее следуют партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко и «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Они набирают 8,67% и 8,38% соответственно. Замыкает пятерку «Голос» музыканта Святослава Вакарчука – 6%. Остальные партии на выборах в парламент Украины не преодолевают пятипроцентный барьер.

Приоритетами депутатов от партии «Слуга народа» будет борьба за мир на востоке Украины и возвращение содержащихся в России пленных,— заявил Владимир Зеленский.

Новый состав Верховной Рады может стать лучше прежнего, , сказал в эфире Эха лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он подчеркнул, что конфликт на востоке Украины в любом случае вряд ли разрешится.