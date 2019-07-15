Максим Орешкин заявил, что проблема закредитованности населения «взорвется» в 2021 году

Глава Минэкономики в интервью «Эху Москвы» отметил, что это серьезная социальная проблема. По его словам, попавшие в долговую яму граждане спасаются тем, что берут новые кредиты. Но через некоторое время из-за долгов банки начнут им отказывать в займах. Это может привести к массовым неплатежам по кредитам. Орешкин отметил, что выйти из этой ситуации безболезненно уже не получится. Министр добавил, что правительство прорабатывает механизмы помощи гражданам, которые попадут в сложную финансовую ситуацию.