Дефицит врачей на Алтае восполнят пенсионерами и медиками, которые сейчас в декрете
О таких планах рассказал «Российской газете» глава регионального Минздрава Дмитрий Попов. Сейчас краевые больницы обеспечены врачами менее чем наполовину.
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О таких планах рассказал «Российской газете» глава регионального Минздрава Дмитрий Попов. Сейчас краевые больницы обеспечены врачами менее чем наполовину.
Ничего не стоило закрыть глаза на всю эту фигню с покойниками и зарегистрировать оппозиционеров. На кону был копеечный приз в виде муниципального мандата. Он имеет чисто символическое утешительное значение. Это такой же специфический товар, как презервативы для лилипутов…