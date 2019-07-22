Партия сторонников Владимира Зеленского «Слуга народа» с большим отрывом лидирует на выборах в парламент Украины

Она набирает 41,82%, тогда идущая второй «Оппозиционная платформа» — 12,43%. Это следует из данных ЦИК после обработки 16% бюллетеней. Третье место у партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», у нее 8,64%, далее идет партия «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко с 8,47%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» — 6,29%.

Кроме того, кандидаты от партии президента Украины выигрывают в 107 из 199 одномандатных округов. Еще в 64 округах побеждают независимые кандидаты.