Радикальная партия Олега Ляшко, по новым данным ЦИКа Украины, не попадает в Верховную Раду

Если первоначально она преодолевала пятипроцентный барьер, то после подсчета десятой части бюллетеней выяснилось, что голосов уже не хватает – 4,68%. Лидирует по-прежнему с большим отрывом партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» — 41,52%. На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12%. У «Европейской солидарности» Петра Порошенко — 8,8%, партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко набирает 8,72% и «Голос» музыканта Станислава Вакарчука – 6,37%. Итоговая явка составила чуть меньше 50%.