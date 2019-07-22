Шесть партий, по предварительным данным, проходят в парламент Украины

Лидирует «Слуга народа» президента Владимира Зеленского. Она набирает 41,45%. На втором месте — партия Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — за жизнь», у которой 11%. Третье место занимает партия «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко с 9,52%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», у нее 8,41%, партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» — 5,79%, Радикальная партия Олега Ляшко — 5,62%.Это данные Центризбиркома Украины после подсчета 5% бюллетеней. Явка чуть не дотянула до 50%.