На выборах в парламент Украины лидирует партия Владимира Зеленского «Слуга народа» с результатом 38,45%.

Второе место занимает партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко, у которой чуть меньше 11%. 9% у «Европейской солидарности» Петра Порошенко. «Оппозиционная платформа — за Жизнь» набирает 8%, чуть меньше 8% у Радикальной партии Олега Ляшко и 6% получает партия «Голос» лидера рок-группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука. Это данные ЦИКа после подсчета всего 1% бюллетеней. Итоговая явка составила чуть меньше 50%.