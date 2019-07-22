Американский фильм «Мстители: Финал» становится самой кассовой кинолентой в истории

Он обходит даже «Аватара», который удерживался в лидерах последние 10 лет.

Киноиндустрию ждет новый рекорд – фантастическому фильму «Мстители: Финал» осталось собрать в прокате всего 500 тысяч долларов, чтобы обойти «Аватара», который был самым кассовым с 2009 года, собрав почти 2,8 миллиарда долларов. Лидер, как прогнозируют в The Walt Disney Company сменится уже по итогам этих выходных. 22-й по счету фильм кинематографической вселенной Marvel, в котором супергерои в очередной раз спасают мир, получил небывалый коммерческий успех уже в первые прокатные выходные. Напомню, что мировая премьера фильма состоялась в конце апреля. Создатели «Мстителей» были нацелены на более масштабный рекорд, поэтому месяц назад в Disney объявили о повторном прокате расширенной версии ленты. Студия Marvel также запустила хештег #WhateverItTakes («Чего бы это ни стоило»), чтобы помочь «Мстителям» установить новый рекорд.

Кроме последних «Мстителей» и «Аватара» всего три фильма за историю кинематографа заработали более 2 миллиардов долларов в прокате – это «Титаник», «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Мстители: Война бесконечности»