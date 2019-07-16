Концерн «Белнефтехим» снизил экспорт продукции на $800 млн. из-за поставок грязной российской нефти

Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сказал министр экономики республики Дмитрий Крутой. В свою очередь глава Минэкономразвития России Максим Орешкин сказал в интервью «Эху Москвы», что этот инцидент нанес ущерб имиджу России. В первую очередь, ее репутации как надежного поставщика энергоносителей. По словам министра, тема грязной нефти не обсуждается в рамках переговоров между Москвой и Минском по развитию интеграции двух стран.