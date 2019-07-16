Шесть партий, по данным Центризбиркома Украины, пока проходят в Верховную раду

Соратники президент Владимира Зеленского лидируют. После обработки 1% протоколов, они получают около 39% голосов. Также, по предварительной информации, в парламент страны попадают представители пророссийской «Оппозиционной платформы – за жизнь», «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Европейкая солидарность» бывшего президента Петра Порошенко. Еще одной политической силой, чьи депутаты будут в Раде, пока что является партия «Голос» музыканта Святослава Вакарчука.



Президент Украины Владимир Зеленский назвал накануне приоритетом прекращение конфликта в Донбассе, и возвращение из России осужденных граждан страны. Он в то же время не назвал имена кандидатов на пост премьер-министра страны.



Лидер «Оппозиционной платформы — за жизнь» Виктор Медведчук сказал в эфире «Эха Москвы», что его соратники не собираются участвовать в формировании кабинета министров. Он ранее признавал, что не до конца удовлетворен результатом выборов.



Украинскому лидеру теперь не получится объяснить невыполнение Минских соглашений разногласиями в парламенте, — сказал в эфире «Эха Москвы» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он подчеркнул, что пока ни один представитель Украины не объяснил, с чем он не согласен в Минских соглашениях.