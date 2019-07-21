В Верховную Раду Украины, по предварительным данным, пока проходят пять партий

По сведениям Центризбиркома, после обработки 0,3% протоколов, пропрезидентская «Слуга народа» набирает почти 40% голосов. «Батькивщина» Юлии Тимошенко – около 11%, Радикальная партия Олега Ляшко – около 9% «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко – более 8%, «Оппозиционная платформа – за жизнь» — почти 8%. В то же время, по данным Национального exit-poll, радикалы не преодолевают пятипроцентный барьер. А «Оппозиционная платформа – за жизнь» получает почти 11,5%. Также шансы пройти в Раду есть у партии «Голос» Святослава Вакарчука. Она может получить 6%.