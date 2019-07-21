Пять партий проходят, по данным Национального exit-poll, в Верховную Раду Украины

Лидирует пропрезидентская политическая сила «Слуга народа» Владимира Зеленского. Сам глава государства сразу же после закрытия избирательных участков сказал, что приоритетной задачей его соратников будет борьба за мир в Донбассе и возвращение пленных, которые находятся в России.

Владимир Зеленский пока не называет вероятного кандидата на пост премьер-министра страны. В то же время он уже пригласил в коалицию партию «Голос» музыканта Святослава Вакарчука, которая проходит в Раду примерно с 6% голосов. Среди других политических сил, чьи депутаты будут в парламенте: «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Лидер «Оппозиционной платформы — за жизнь» Виктор Медведчук уже сказал, что не планирует входить в правительственную коалицию. Медведчук признал, что не до конца удовлетворен результатом выборов.

Явка избирателей на досрочных выборах в Верховную Раду Украины составила чуть более 49%. Такие данные, после обработки информации от половины из 199 округов, приводит Центризбирком Украины. Ранее эксперты говорили, что явка на этих выборах оказалась ниже, чем 5 лет назад. Они связывали это в том числе с тем, что выборы проходят летом.

Высокий результат партии действующего президента на украинских выборах был ожидаем, — сказал в эфире «Эха Москвы» журналист киевского журнала «Новое время» Иван Яковина. По его словам, глава государства в последнее время усиленно над этим работал. Яковина также предположил, что на этих выборах будет низкая явка. Согласно его версии, она будет на10-15 процентов ниже, чем на президентских.