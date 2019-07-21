Поселок в Оренбургской области оказался под угрозой возгорания из-за природного пожара
Там проживает 350 человек. Для их эвакуации подготовлены автобусы, — заверили в управлении МЧС по региону.
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Там проживает 350 человек. Для их эвакуации подготовлены автобусы, — заверили в управлении МЧС по региону.
Ничего не стоило закрыть глаза на всю эту фигню с покойниками и зарегистрировать оппозиционеров. На кону был копеечный приз в виде муниципального мандата. Он имеет чисто символическое утешительное значение. Это такой же специфический товар, как презервативы для лилипутов…