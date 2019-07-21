Пропрезидентская партия «Слуга народа» пригласила «Голос» Святослава Вакарчука к участию в коалиции в Верховной раде

По словам президента Украины Владимира Зеленского, вопрос о том, может ли сам Вакарчук возглавить новое правительство Украины, следует адресовать самому музыканту. Президент напомнил, что премьерское кресло – это огромная ответственность. Главой правительства должен быть сильный независимый человек.

Партия президента Украины «Слуга народа» рассматривает нескольких претендентов на должность премьера Украины. По словам одного из кандидатов в депутаты Верховной Рады, Давида Арахамия, в списках вероятных претендентов на этот пост нет Юлии Тимошенко.