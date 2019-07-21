Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду

Она набирает, по данным Национального exit-poll, почти 44% голосов. Также в парламент страны проходят еще 4 политических силы. Это пророссийская «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,5%. Третьей стала партия «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко, менее 9%. В Верховную раду проводят своих членов партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина», чуть более 7,5%, и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука – более 6%.

Экс-президент Украины Петр Порошенко пообещал оправдать доверие своих избирателей. По мнению Петра Порошенко, проевропейские партии, которые не пожелали объединить усилия на внеочередных выборах в Верховную Раду и не преодолели 5-процентный проходной барьер, распылили от 10 до 15% голосов.