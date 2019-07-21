Пять партий проходят в Верховную раду Украины по итогам внеочередных выборов

Согласно данным Национального exit poll, лидирует партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа», она набирает почти 44%, за ней следует пророссийская «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,5%, на третьем месте партия «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко, менее 9%. В Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина», чуть более 7,5%, и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука – более 6%.

Лидер партии «Слуга народа» президент Украины Владимир Зеленский уже объявил, что приоритетными вопросами станет прекращение конфликта в Донбассе, а также возвращение из России пленных. Владимир Зеленский также пообещал, что после выборов в стране сменится генпрокурор, будет принят закон об импичменте президента.