Московский «Локомотив» одержал волевую победу со счетом 2:1 над «Тамбовом» в домашнем матче второго тура чемпионата России по футболу. Обе команды встречались впервые в истории. «Железнодорожники» набирают четыре очка после двух матчей и занимают пятое место. «Тамбов», не набрав очков, занимает последнее, 16-е место. В третьем туре «Локомотив» сыграет с московским ЦСКА 28 июля, «Тамбов» примет московский «Спартак» 27 июля.